HABER

Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Erçorumlu (22) ile yanındaki Öykü E.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkıp taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Erçorumlu (22) ile yanındaki Öykü E. (19) yaralandı. Kaza, Kapaklı-Saray karayolunun Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Saray yönüne giden Mehmet Erçorumlu yönetimindeki 06 TYJ 52 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyer ve tabelaya çarptı. Araç ardından taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mehmet Erçorumlu ile Öykü E., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla yeniden açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Otomobil parkı kavgasında bıçaklandıOtomobil parkı kavgasında bıçaklandı
'Pençe Harekâtı'nda 5'inci gün; teröristler tuzak kurup kaçıyor'Pençe Harekâtı'nda 5'inci gün; teröristler tuzak kurup kaçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.