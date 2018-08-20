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Takla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Takla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) Takla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtulduTakla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtulduTakla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

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