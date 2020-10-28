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Takla atarak ters dönen otomobilin içinde kurtarılmayı beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden otomobile çarparak, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.

Takla atarak ters dönen otomobilin içinde kurtarılmayı beklediler

Kaza, dün Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Ş.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden H.D. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de takla atıp, ters döndü. Sürücü Ş.E. ile beraberinde bulunan N.E., araç içinde sıkışıp, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.E. ve N.E., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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