Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu

Mardin’in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Sürücü, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtarıldı.

Olay, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evin Daz yönetimindeki 42 DM 314 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Evin Daz, ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan hemen sonra otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

