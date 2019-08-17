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Takla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrilen otomobilin sürücüsü Tuncay Aydoğan (41) ile eşi Leyla Aydoğan (33) yaralandı.  Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolunun Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi.

Takla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrilen otomobilin sürücüsü Tuncay Aydoğan (41) ile eşi Leyla Aydoğan (33) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolunun Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne giden Tuncay Aydoğan'ın kullandığı 34 GD 6686 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Tuncay Aydoğan ile eşi Leyla Aydoğan, araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydoğan çifti, sıkıştıkları yerden itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tuncay Aydoğan ve eşi Leyla Aydoğan, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Takla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandıTakla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandıTakla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandıTakla atıp, devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

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