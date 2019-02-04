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Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza, 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kerim İnce’nin idaresindeki 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Burak Sevimlier’in kullandığı 07 NMC 34 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 NMC 34 plakalı araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışında yoğunluk yaşandı. Sürücülere alkol kontrolü yapan polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular
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