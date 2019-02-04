Takla atıp ters dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kerim İnce’nin idaresindeki 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Burak Sevimlier’in kullandığı 07 NMC 34 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 NMC 34 plakalı araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışında yoğunluk yaşandı. Sürücülere alkol kontrolü yapan polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Gaziantep'te damat vahşeti... 5 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum