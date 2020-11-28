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Takla attı, metrelerce sürüklendi

28.11.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte takla atıp metrelerce sürüklendikten sonra yolun ortasında ters vaziyette durabildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte takla atıp metrelerce sürüklendikten sonra yolun ortasında ters vaziyette durabildi. Kazada genci burnu bile kanamadı. Kapanan yol aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Yenişehir yolunda meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Selçuk Ş. idaresindeki 16 AKY 076 plakalı otomobil yeni yapılan yolda virajı geç fark etti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki kaldırma çarparak takla atmaya başladı. Daha sonra metrelerce sürüklenen otomobil ters vaziyette yolun ortasında durdu. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı. Kullandığı araçtan sağ çıkan genç sürücü uzun süre kazanın şokunu üzerinde atamadı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri tedbir aldı. Yolun kapanması sebebiyle kaza yerine çekici geç geldi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların yardımıyla ters duran dönen otomobil el birliğiyle düzeltildi. Ekipler kontrollü bir şekilde kapanan yolda trafik akışını sağladı. Otomobil kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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