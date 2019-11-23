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Taklacı güvercinler yarıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

ERZURUM'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da güvercin sevdalılarının bir araya gelerek düzenlediği Palandöken Oyun Kuşu Festivali'nde dereceye giren kuşların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi. Hava Kuşu Yarışması'nda attığı takla, kalkışı ve inişi ile herkesi etkileyen 'Şampiyon' isimli güvercin birinci seçilirken, sahibi Barış Engin (27) ise 7 bin 500 TL ödül kazandı.

Erzurum'da düzenlenen 'Hava Kuşu Yarışması'nda 160 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını dikkate aldı. Yarışmada, Barış Engin'in 'Şampiyon' adlı güvercini birinci olurken, Akın Güler'in, 'Aşkım' adlı güvercini ikinci, Emrullah Bayrak'ın 'Yıldız' isimli güvercini ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyaları bir düğün salonunda düzenlenen törenle verildi.

Palandöken Oyun Kuşu Federasyon Başkanı Kadir Velioğlu, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirtti. Yaklaşık 2 ay süren yarışmada, güvercinlerin güzel kalkış ve iniş yapmalarının yanı sıra havada süzülmelerinin de değerlendirildiğini vurgulayan Velioğlu, "Birinciye kupaları ile birlikte 7 bin 500, ikinciye 4 bin 300 ve üçüncüye 2 bin 800 lira verdik. Amacımız; Erzurum'daki güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen binlerce kişi var. Bir kuşun kupa alması, o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da kimliğine yazılıyor. Şehrimizde 20 binin üzerinde güvercin bulunmakta" diye konuştu.

Yarışmanın birincisi 'Şampiyon'un sahibi Barış Engin ise, çocukluktan itibaren güvercin beslediğini belirterek, "Bu sevda anlatılmaz yaşanır. Güvercinlerin ailemizden bir farkı yok. Onlardan yavrular alıp, büyütüyoruz. Sonra bu yavruları eğitiyoruz. Kazandığım para ödülünü güvercinlerim için harcayacağım. Üç yıldır bu yarışmaya katılıyorum. Şampiyon isimli güvercinimle ilk kez bu yıl şampiyon oldum. Çok mutluyum" dedi.

Tören sonunda güvercin sevenler pasta kesip, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

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