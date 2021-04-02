HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taklalar atan araçtan sağ kurtuldular

Taklalar atan araçtan sağ kurtuldular

02.04.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobil çarpıştı, araçlarda biri taklalar atarak şarampole düştü.

1/

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobil çarpıştı, araçlarda biri taklalar atarak şarampole düştü. Araçlarda bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Delemenler Kavşağı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Şükrü K. (38) yönetimindeki 06 BJF 194 plakalı otomobil, Sarıgöl yönünden Alaşehir yönüne gelirken, tali yoldan kavşağa çıkan Mustafa Ç. (53) yönetimindeki 45 ZS 373 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Şükrü K. yönetimindeki otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole uçarak taklalar attı. Ters dönen otomobilde Şükrü K. ve eşi Gülay K. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başarırken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer aracın sürücüsü Mustafa Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
İlk oruç ne zaman tutulacak?İlk oruç ne zaman tutulacak?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Son Dakika: Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Aşı olmak orucu bozar mı?

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Ramazan'a kaç gün kaldı? Sahura ne zaman kalkacağız?

Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?

İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman?

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.