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  4. Taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

23.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da yazlıktan dönen ailenin içinde bulunduğu lüks araç su birikintisine kapılarak, takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta 4 kişi yaralandı.

Taklalar atan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy’deki yazlıktan İstanbul’a dönen Ünal Koşar (48), yönetimindeki otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisine kapıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak su kanalına yuvarlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü Ünal Koşar ve yolcu olarak bulunan Gönül Koşar (43), Altan Koşar (21) ve Sıla Sazak (17) yaralandı. itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ

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