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  4. Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ- Kırşehir yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca takla attı.

Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KAYSERİ- Kırşehir yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca takla attı. Sürücü Hüseyin Tuna ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Kırşehir yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Tuna yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu defalarca takla attı. Metal yığınına dönen otomobildeki sürücü Tuna, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Tuna, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye dağılan otomobil parçaları ve hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

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