Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'phishing' denilen yöntemi kullanarak, vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren ve daha sonra bu hesaplar üzerinden kredi çeken Muhammet B. ile Aziz G.'yi suçüstü yakaladı.

Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö., internette sörf yaparken gördüğü banka reklamına tıklayıp hesap bilgilerini girdikten sonra giriş yapmaya çalıştı. Ancak bir türlü giriş yapamayan D.Ö.'nün web sayfasının kapanması üzerine telefonuna hesabından 30 bin lira ihtiyaç kredisi kullanıldığı mesajı geldi. Bunun üzerine polise giden D.Ö., hesabının birilerinin eline geçmiş olabileceğini belirtip, suç duyurusunda bulundu. D.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'DE YAKALANDILAR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Muhammet B. ve Aziz G.'nin internet üzerinden banka, büyük alışveriş ya da ödeme sitelerinin taklitlerini yaparak kişilerin kredi kartı ya da özel bilgilerini çalma işlemi olarak bilinen 'phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını saptadı. Muhammet B. ile Aziz G.'nin, müşteki D.Ö. adına çektiği kredi miktarını, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek Mersin'deki ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği tespit edildi. İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, başka birinin hesabından paraları çekerken suçüstü yakaladı.

TALİMATLAR 'HARRY POTTER'DAN

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan Muhammet B. ile Aziz G.'nin beyanları üzerine inceleme yapan siber polisi, aynı yöntemle 25-30 kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı bir kişiden aldıklarını tespit etti. Ülke genelinde birçok vatandaşın bu yöntemle dolandırılmış olabileceği, kimliği tespit edilen 'Harry Potter' lakaplı örgüt liderinin ise arandığı bildirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Muhammet B. ve Aziz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.