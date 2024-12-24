Taklit veya tağşişin ardı arkası kesilmedi... Bu sefer de piyasa değeri 7 milyon 611 bin TL olan sahte tavuk bulyonlardan tam 60 bin 885 adet ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınlamaya başladığı günden bu yana o ürünler gündemden düşmüyor. Şimdi ise adres Gaziantep, sebebi ise tavuk bulyon!
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı düğmeye bastı, Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi.
Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
(İHA)