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  4. Taklit veya tağşişin ardı arkası kesilmedi... Bu sefer de piyasa değeri 7 milyon 611 bin TL olan sahte tavuk bulyonlardan tam 60 bin 885 adet ele geçirildi

Taklit veya tağşişin ardı arkası kesilmedi... Bu sefer de piyasa değeri 7 milyon 611 bin TL olan sahte tavuk bulyonlardan tam 60 bin 885 adet ele geçirildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 14:06
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Sahte içki, eşek eti katılan sucuk, zeytin yağı yerine tohum yağı gibi ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ tek tek gün yüzüne çıkarken aralarına bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te yapılan bir depo baskınında 7 milyon 611 bin TL değerinde tam 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ele geçirildi.

Taklit veya tağşişin ardı arkası kesilmedi... Bu sefer de piyasa değeri 7 milyon 611 bin TL olan sahte tavuk bulyonlardan tam 60 bin 885 adet ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınlamaya başladığı günden bu yana o ürünler gündemden düşmüyor. Şimdi ise adres Gaziantep, sebebi ise tavuk bulyon!

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DEĞERİ 7 MİLYON 611 BİN TL

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı düğmeye bastı, Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi.

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5 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı sahte tavuk bulyon Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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