Taklit veya tağşişin ardı arkası kesilmedi... Bu sefer de piyasa değeri 7 milyon 611 bin TL olan sahte tavuk bulyonlardan tam 60 bin 885 adet ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınlamaya başladığı günden bu yana o ürünler gündemden düşmüyor. Şimdi ise adres Gaziantep, sebebi ise tavuk bulyon!

DEĞERİ 7 MİLYON 611 BİN TL

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı düğmeye bastı, Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)