Takma kirpik kullananlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Geçici görme kaybına neden olabilir"

Takma kirpik zararları güzelliğine önem veren ve bu nedenle takma kirpik kullanmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda kullananların yorumlarının yanı sıra uzmanların görüşleri de merak ediliyor. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, “Kirpikleri yapıştıran tutkalların bazılarının içeriğinde bulunan alerjen formaldehit maddesi, alerjik reaksiyon, ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve şişliği tetikleyebilir, geçici görme kaybına yol açabilir.” uyarısında bulundu. Peki, takma kirpik zarar verir mi? Takma kirpik kirpik döker mi? Koronavirüse karşı gözleri korumak için 5 önemli kural TAKMA KİRPİK GÖZE ZARAR VERİR Mİ? AA’nın haberine göre; Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, tüketicilerin alerjik reaksiyon riskine gözlerini kapamaması gerektiğini vurguladı. Karaman, takma kirpik konusunda ilk sorgulanması gereken konunun yapıştırıcı maddenin içeriği olduğuna işaret etti ve "Geçmişte bu tutkalların bazıları alerjen formaldehit içermekteydi. Alerjik reaksiyon, ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve şişliği tetikleyen bu içerik, geçici olarak görmede azalmaya neden olabilir.” dedi.

TAKMA KİRPİK KİRPİKLERE ZARAR VERİR Mİ? Kullanıcılar arasında takma kirpiklerin zararı var mı sorusuyla beraber takma kirpik kirpiğe zarar verir mi sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Gözde oluşabilecek problemlere ve geçici olarak görmede azalmaya neden olabileceğine dikkat çeken Karaman, “Diğer bir risk ise takma kirpiklerin orijinal kirpiklere ve göze vereceği hasar. Sürtünme, çekiştirme veya çekme halinde doğal kirpikler kırılıyor. Hatta kirpik folikülünde kalıcı hasara neden olabiliyor. Nadiren de olsa uzantılar, liflerin göz dokusunun altına yapışmasına ve cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebiliyor." ifadelerini kullandı. TAKMA KİRPİK KULLANMADAN ÖNCE... Doç. Dr. Sevil Karaman, kirpik taktırmadan önce göz sağlığı ve güvenliği açısından bilinmesi gerekenleri de sıraladı. Karaman, "Kirpik uzatmalarına devam etmeden önce uygulanacak güzellik salonunu, uygulayacak kişiyi araştırmalısınız. Ürünlerin bileşenlerine dikkatlice baktığınızdan emin olun. Salonun iyi bir ünü var mı? Ne kadar zamandır iş yapıyorlar ve hijyen kurallarını ne kadar uyguluyorlar? Yorumları okuyarak ve diğer müşterilerin önceki ve sonraki fotoğraflarına bakmalısınız. Uygulamayı yapacak olan kişi, kirpik uzatmalarında hangi eğitim, sertifika ve deneyime sahip? Tutkalın bileşen listesini isteyin ve alerjen olup olmadığını kontrol edin. Son kullanma tarihinin geçmediğini onaylayın. Yapıştırıcı gözlerinize uygulanmadan önce bileğinizin iç kısmında bir nokta testi isteyin. Uzantılara karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa bunları kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Çünkü bu gözlerinize zarar verebilir. Reaksiyonu kendi başınıza tedavi etmeye çalışmayın. Vakit kaybetmeden bir göz doktoruna müracaat edin." ifadelerini kullandı.