Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi tarafından düzenlenen "Takoran Kültür ve Doğa Festivali" kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Tarihi Paşa Konağı'nda düzenlenen yarışmaya 27 kişi, 10 çeşit yemekle katıldı. Jüri, tek erkek yarışmacı olan Ömer Yaman'ın "Siverek tava" yemeğini birinci seçti. Yarışmada Bahar Akkutlu ikinci, Semra Çavşar ise üçüncü oldu.

Rehber öğretmen Ömer Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 kadın yarışmacı arasında birinci seçilmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Amacının, ilçenin adıyla bilinen "Siverek tava" yemeğini tanıtmak olduğunu belirten Yaman, "Eşimle beraber yarışmaya katılarak bir heyecan yaşamak istedik. İşin ilginç tarafı ben eşimden daha iyi bir derece aldım ve birinci oldum. Mutfakta iyiyimdir, kendime güveniyorum, arada böyle sürprizler yaparım." dedi.

