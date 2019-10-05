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Takoran vadisi ve kanyonlarına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Muhteşem doğası, berrak suyu ve kanyonlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin saklı cenneti olarak bilinen Takoran Vadisi ziyaret akınına uğruyor.Fırat Nehri üzerine kurulan, Atatürk Barajı yapıldıktan sonra doğal güzellikleri ve kanyonlarıyla ilgi çekmeye başlayan Takoran Vadisi, her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeye, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya başladı.Gezi turları tarafından Güneydoğu da gezilecek yerler, görülmesi gereken mekanlar arasına da alınan vadiyi tekneyle gezen ziyaretçiler güzelliklere hayran kalıyor.Vadi ve kanyonlara hayran kaldılarKocaeli, Düzce ve İstanbul’dan özel bir tur Acentesi ile Takoran Vadisini gezmeye gelen 100 kişilik turist kafilesi, Siverek Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen tekneyle vadi ve kanyonlarını gezdi.

Muhteşem doğası, berrak suyu ve kanyonlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin saklı cenneti olarak bilinen Takoran Vadisi ziyaret akınına uğruyor.
Fırat Nehri üzerine kurulan, Atatürk Barajı yapıldıktan sonra doğal güzellikleri ve kanyonlarıyla ilgi çekmeye başlayan Takoran Vadisi, her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeye, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya başladı.
Gezi turları tarafından Güneydoğu da gezilecek yerler, görülmesi gereken mekanlar arasına da alınan vadiyi tekneyle gezen ziyaretçiler güzelliklere hayran kalıyor.

Vadi ve kanyonlara hayran kaldılar
Kocaeli, Düzce ve İstanbul’dan özel bir tur Acentesi ile Takoran Vadisini gezmeye gelen 100 kişilik turist kafilesi, Siverek Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen tekneyle vadi ve kanyonlarını gezdi. Kartpostallık manzaralara hayran kalan turistler, o anları cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Tekne gezisinde Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karvar misafirlere eşlik etti.
Tur koordinatörlerinden Fatma Algöz, ‘Tura katılanların Takoran Vadisi ve Kanyonlarına hayran kaldıklarını’ belirterek,” Bugün buraya turumuzu gerçekleştirdik. Adana ve Halfeti’den sonra 3’üncü yerimiz burası oldu. Birçok yeri gezdik, gördük ama Takoran Vadisinde bizim ilgimizi çeken, bölgenin yapısının ve dokusunun bozulmamış olması, insanlarının sıcakkanlılığı bizi oldukça cezbetti. Bu güzellikler karşısında bu turlara İnşallah devam edeceğiz” dedi.
Vadinin doğal güzelliklerinin muhteşem olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Hatice Urgancı, ”Buralarda böyle güzelliklerin olduğunu tahmin bile etmiyordum, muhteşem diyebileceğimiz yerler burası. Batıda olmayan güzellikler burada var, doğal güzelliklerinin yanında insanları da çok güzel ve iyi. Bu gezimizde çok iyi insanlarla karşılaştık. Özelikle burada yaşayan insanlarımızın ‘Başım gözüm üstüne’ sözü her şeye değer, insanı ve doğasıyla burası bir harika, herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

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