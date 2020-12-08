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  4. Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

08.12.2020 08:38 | Son Güncelleme:
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Bursa polisi, korona virüsle mücadele kapsamında gece 21.00’de başlayarak sabaha kadar kısıtlama kontrolü yaptı. Kısıtlamaya rağmen taksi ile evine gitmek isteyen bir kişi hakkında 3150 lira ceza tutanağı tanzim edilirken, yine taksi ile uyuşturucu almaya gelen bir kadın ise uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu için hem gözaltına alındı hem de 3150 lira cezaya çarptırıldı.

Bursa polisi, sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Gece 21.00’de başlayan kısıtlama ile birlikte özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarındaki tüm araçlar tek tek kontrol edildi.

Ankara Yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K. isimli şahıs taksiciye 30 lira, polislerin tutanağı ile 3150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı.

Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.’ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.

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(İHA)

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