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Taksi, akaryakıt istasyonu marketine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, o anlar kameraya yansıdı Kaza, Adapazarı şehir merkezi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ana yolla bitişik olan benzinlik yönünde seyir halindeki sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 54 T 0182 plakalı bir taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna giren araç, yakıt pompalarını teğet geçip istasyondaki markete daldı. Kapıyı ve camı yerle bir edip markete giren aracın sürücüsü daha sonra vitesi geriye alıp girdiği marketten çıktı. Market çalışanlarının bu sırada kasa bölümünde olması ve pompa görevlilerinin o anlarda dolum yapmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza anları istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın süratle benzinliğe girip markete dalması ve çevredekilerin bu anlarda yaşadığı panik yer aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücünün ifadesini aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ifadesinde yerler kaygan olduğu için duramadığını belirterek fark etmeden benzinliğe daldıgını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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