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Taksi bekleyen eski başkanı, makam aracıyla evine götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir dizi ziyaret ve toplantılara katıldıktan sonra geçtiği yolda, kentin önceki belediye başkanının taksi beklediğini fark ederek, makam aracına aldığı eski Belediye Başkanı Ziya Zeynelgil’i gideceği yere kadar götürdü.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönem belediye başkanlarından Ziya Zeynelgil’e ahde vefa örneği sergiledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir dizi ziyaret ve toplantılara katıldıktan sonra geçtiği yolda, kentin önceki belediye başkanının taksi beklediğini fark ederek, makam aracına aldığı eski Belediye Başkanı Ziya Zeynelgil’i gideceği yere kadar götürdü.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönem belediye başkanlarından Ziya Zeynelgil’e ahde vefa örneği sergiledi. Kentte, katıldığı Kadın Girişimciler Kurulunun İş’te Kadın Mağazası ziyareti sonrasında farklı bir toplantı için makam aracıyla giden Başkan Başdeğirmen, çıkışta yol üzerinde bekleyen eski Belediye Başkanı Ziya Zeynelgil’i gördü. Eski Başkan Zeynelgil ile selamlaşarak bir süre sohbet eden Başkan Başdeğirmen, Zeynelgil’in taksi beklediğini öğrenince hemen makam aracının oraya getirilmesini istedi.
Başkan Başdeğirmen, yürümekte güçlük çeken Zeynelgil’in evine gitmek istediğini öğrendikten sonra makam aracıyla gideceği noktaya ulaştırdı.

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