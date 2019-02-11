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Taksi belediye temizlik aracına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 06:02 | Son Güncelleme

 ANKARA'da bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Taksi belediye temizlik aracına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan taksi şoförünün yakını, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Seni bırakmayacağım Erkan' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sıhhiye Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Özmen (31) yönetimindeki 06 T 5519 plakalı taksi, Mithatpaşa Caddesi'nden Necatibey Caddesi'ne bağlanan üst geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan 06 AZ 5519 plakalı belediye aracına çarptı. Kazada hurda yığınına dönen taksinin sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Evren Kaya (36) ve Gamze Evren Kaya (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, şoför mahallinde sıkışan Erkan Özmen'in kurtarılması için çalışma yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın yolcu, ağır yaralanan Özmen'in kurtarılmasını gözyaşları içinde seyretti. "Seni yalnız bırakmayacağım Erkan" diyerek kendinden geçen yaralı kadını sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Taksi belediye temizlik aracına çarptı: 1'i ağır 3 yaralıTaksi belediye temizlik aracına çarptı: 1'i ağır 3 yaralıTaksi belediye temizlik aracına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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