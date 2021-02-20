Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası görülen buzlanma nedeniyle birçok kaza yaşandı. Kağıthane'de yaşanan kaza ise ilginç görüntülere sahne oldu. Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

MÜŞTERİ KENDİNİ DIŞARI ATTI

Taksi birkaç metre sonra ters dönmeye başladığı sırada, arkada oturan müşteri kapıyı açarak kendini dışarı attı. Yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksi bir site duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan ilginç kaza bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, taksinin karla kaplı ara sokaktan yokuş aşağı indiği ve sonrasında kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor. Birkaç metre kaydıktan sonra ters dönmeye başlayan taksinin arka kapısını açan müşteri kendini aşağı atarken, araç geri geri kaymaya devam ediyor. Taksi daha sonra bir sitenin duvarına vurarak durabiliyor.