Taksi, devrilen ambulansa çarptı: 10 yaralı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulans bariyerlere çarpıp devrildi. Aynı yöne giden taksi de ambulansla çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Başkale- Hakkari karayolu Hatipova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçenin Ilıcak Mahallesi'nden aldığı hastayı Başkale Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan, içinde hasta yakınlarının da bulunduğu ambulans, bariyerlere çarparak devrildi. Aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 30 T 2034 plakalı taksi de devrilen ambulansa çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ve araçtaki hasta, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza yapan araçlar da iş makinesi yoldan kaldırıldı.

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