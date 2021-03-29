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  4. Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı

Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı

29.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de hafif ticari aracın taksi durağına daldığı anlar kameralara yansıdı.

Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı

Kağıthane’de hafif ticari aracın taksi durağına daldığı anlar kameralara yansıdı. Aracın 4 taksiye çarparak durabildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı hafif ticari araç, taksi durağına daldı. 4 taksiye çarparak duran araç ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı

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