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  4. Taksi durağına gelip taksi sordu! 'Yok' cevabını alınca gitti ama... Bir saat sonra geri dönüp dehşet saçtı

Taksi durağına gelip taksi sordu! 'Yok' cevabını alınca gitti ama... Bir saat sonra geri dönüp dehşet saçtı

24.08.2024 10:16
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İstanbul Küçükçekmece’de taksi sormaya giden bir kişi, kendisine taksi yok diyen denilmesinin ardından taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimse yaralanmazken, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Taksi durağına gelip taksi sordu! 'Yok' cevabını alınca gitti ama... Bir saat sonra geri dönüp dehşet saçtı

Dehşete düşüren olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu. Taksi durağı çalışan ise, taksinin olmadığını söylemesi üzerine şahıs oradan uzaklaştı. Bir saat sonra silahla gelen aynı şahıs, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.

SALGIRGANI DURAK ÇALIŞANLARI YAKALDI

Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ARKADAŞIMIZA ÖLDÜRMEYE ATEŞ EDİYOR"

Saldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz’ diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor. Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah’a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece taksi taksi durağı
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