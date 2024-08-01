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Taksi durağında büyük panik! ‘Bomba var, patlayacak’

01.08.2024 08:53
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Zonguldak'ta yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bilinmeyen numaradan taksi durağını arayan bir erkek şahıs 'bomba var' dedi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüpheli pakete rastlayamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arayan kişi ile telefonda konuşan taksici Erol Özışık, arayanın 'Kaçın duraktan bomba var, patlayacak!' dediğini söyledi.

Taksi durağında büyük panik! ‘Bomba var, patlayacak’

Zonguldak'ta bir taksi durağını arayan kişi, durakta 'bomba var, kaçın' dedi. Panik yaşayan taksiciler polise haber verirken, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, Merkez Taksi durağını arayarak, durakta bomba olduğunu söyledi. Panik yaşayan taksicilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada, şüpheli herhangi bir şeye rastlanılmadı. Polis ekipleri taksicilerin ifadesini alarak, tutanak tuttu.

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'KAÇIN. DURAKTA BOMBA VAR PATLAYACAK'

30 yıldır aynı durakta çalışan taksici Erol Özışık (51), "Saat 11’i 5 geçe, 10 geçe gibi bir telefon geldi. 15- 16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. ‘Abi kaçın duraktan, bomba var. Patlayacak’ diye telefonda benimle konuştu. Ben de ‘sen ne diyorsun’ deyip inanmayarak yanımdaki arkadaşa verdim. O da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, ‘kaçın durakta bomba var.’ O da inanmadı gerçi de biz emniyeti aradık. Gelip incelediler. Şu anlık bir şey yok. Yani bilinmeyen numara, görünmedi numara. Taksilerimizi boşalttık. Arama- tarama yapıldı, asılsız ihbardı herhalde. Ben 30 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taksi bomba
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