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  4. Taksi durağındaki 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Taksi durağındaki 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Bursa İznik'te taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Taksi durağındaki 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

LAHİT MÜZEYE KALDIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.

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Kaynak: DHA


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