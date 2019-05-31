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Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki taksi durağında, Türk bayrağını yakan B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  Olay, 4 Nisan gecesi, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Merkez Otogarı Yalı Taksi durağında meydana geldi.

Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

İpek YAVAŞ/AYAVCIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki taksi durağında, Türk bayrağını yakan B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 4 Nisan gecesi, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Merkez Otogarı Yalı Taksi durağında meydana geldi. Durakta asılı Türk bayrağının yakılması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bayrağı yakanın, B.K. olduğu belirlendi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan B.K.'nin Ankara'da olduğu tespit edildi. Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komutanlığı koordinesinde B.K., başkentte yakalanıp, gözaltına alındı. B.K.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandıTaksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

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