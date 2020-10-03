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  4. Taksi durağının önündeki 2 bin yıllık lahit dikkat çekiyor

Taksi durağının önündeki 2 bin yıllık lahit dikkat çekiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, görenleri şaşkına çeviriyor. Durakta çalışan taksiciler ve müşteriler, lahidin yanında sandalyelerde oturuyor.

UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahit, dikkat çekiyor. Hava şartlarının tahrip ettiği lahit, aynı zamanda bölgede bulunan bir taksi durağının da bir parçası haline geldi. Vatandaşlar, lahidin dibine koydukları masa ve sandalyede oturup, zaman geçiriyor.

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Yapının, lahit olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını belirten taksici Bedri Zağlı, "Benim lahit olduğumdan haberim yok, fakat burada çürüyor. Herkes merak ediyor, bakıyor. Çoğu insan ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker, turizme katkısı da olur” dedi.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri ise, yeni arkeoloji müzesinin tamamlanmasının ardından lahidin buradaki yeni yerine konulacağını belirtti.

DHA

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