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Taksi durağının yanına inen domuzları eliyle besledi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları yerleşim yerine indi. Taksi şoförü Mert Algın (29), Torba Mahallesi'deki çalıştığı taksi durağının yanına inen domuz sürüsünü eliyle besledi.

Bodrum'un Torba Mahallesi yakınındaki bir taksi durağına, geçen 27 Ağustos'ta, saat 02.30 sıralarında bir domuz sürüsü indi. 2'si yetişkin 7 yaban domuzundan oluşan sürünün çevrede yiyecek aradığını farkeden taksi şoförü Mert Algın, yanlarına biraz yaklaşıp, ekmek atarak beslemeye başladı. Bir süre sonra Algın, güvenini sağladığı domuz sürüsüne iyice yaklaşıp, eliyle beslemeye başladı. Algın o anları cep telefonuyla da görüntüledi.

Yaban domuzlarının sürekli ilçe merkezine geldiklerini belirten Mert Algın, Yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor. Bizim durağımız biraz evlerden uzak. Bu nedenle buraya daha da rahat gelebiliyorlar. Gece durağın yanına indiklerini ve aç olduklarını görünce dayamayıp, ekmekle besledim. Benden zarar gelmeyeceğini sezdiler. Ben de onların bana zarar vermeyeceğini anladım. Sonuçta onlar da bir can taşıyor. Zaten benim gibi daha önce de besleyenler olduğu için artık bu bölgedeki yaban domuzları insanlara alışmış dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum domuz

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