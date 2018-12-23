Taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Başkentte taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Libya ile Bülbülderesi caddelerinin kesiştiği yerde meydana gelen kazada, ters yönden gelen 34 NVU 77 plakalı motosiklet ile Osman K. idaresindeki 06 T 6909 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada hasar gören motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

