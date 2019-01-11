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Taksi köprüden uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, köprüden uçtu.

Taksi köprüden uçtu

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, köprüden uçtu. Sürücü Muhammed Mert Savcıoğlu, (23) kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, sabaha karşı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan Muhammed Mert Savcıoğlu (23) yönetimindeki 06 T 5578 plakalı taksi, köprü üzerinden geçerken, kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve demir bariyerleri kırarak köprüden uçtu. Araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü Savcıoğlu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Muhammed Mert Savcıoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de her ihtimale karşılık Savcıoğlu'na müdahalede bulundu. Ayrıca kaza haberini alan Savcıoğlu'nun yakınları da olay yerine geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Taksi köprüden uçtuTaksi köprüden uçtuTaksi köprüden uçtuTaksi köprüden uçtu

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