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Taksi motosiklete çarptı, yol kenarında bekleyen kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Şişli’de yol kenarında bekleyen kadın bir taksiye durması için işaret etti.

Taksi motosiklete çarptı, yol kenarında bekleyen kadın yaralandı

Şişli’de yol kenarında bekleyen kadın bir taksiye durması için işaret etti. Kadının işaretiyle sürücüsünün sağ tarafa manevra yaptığı ticari taksi kendisini sollamak isteyen motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin yol kenarındaki kadına çarpması sonucu kadın yaralandı.
Olay, Şişli Darülaceze Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında ticari taksi bekleyen bir kadın 34 THN 90 plakalı ticari taksiye durması için işaret etti. Kadının işareti üzerine sürücüsünün sağ tarafa manevra yaptığı ticari taksi kendisini sollamak isteyen motosiklete çarptı. 34 CFR 370 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte yola savruldu. Savrulan motosiklet kaldırımda taksi bekleyen kadına çarptı. Motosikletin çarpmasının şiddetiyle yere savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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