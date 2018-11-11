Taksi sahibi arac içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi üzerinde taksi şoförü, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı öğrenerek taksisinin yanına gelen taksi sahibi, araç içerisinde tanımadığı bir kişiyi ölü olarak görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gereken taksiciyi arayan taksi sahibi, “ Bana sormadan nasıl arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin?" diyerek tepki gösterdi.

Olay Refik Saydam Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TEP 86 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi kullanan Şeref Hamamcı (66), Fatih istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Aracı yol kenarına park eden Hamamcı, otomobilin arka koltuğuna uzandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek yardım etmek için otomobilin yanına geldi. Taksi sürücüsünün ölmüş olabileceğinden şüphelenen kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka koltukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgilendirdi.