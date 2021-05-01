Taksi Şoförleri Aşıda Öncelikli Grupta Olmak İstiyor

Günlük ortalama 16 saat çalıştıklarını belirten taksi şoförü Çetin Karakan “Bizim araçlarımıza her türden insan biniyor. Özellikle hastaneler bölgesinde bulunan duraklar daha çok risk taşıyor. Hastaneye gelen ya da taburcu olan Covid-19 hastaları, ya da onların yakınlarını taşıyoruz. Bazen aracın içerisine 2 ila 3 kişi biniyor. O kadar küçük bir alanda maske taksak ne işe yarar ki. Biz de ambulanslar gibi hastaları ve hasta yakınlarını taşıyoruz ama aşı önceliğimiz yok. O yüzden bizim de aşı önceliğimizin olması gerekiyor. Bu konuda yetkililerden bir anlayış bekliyoruz” dedi.

"Ailelerimiz de bizimle birlikte risk altında"

Kendileriyle birlikte ailelerini de risk altına atmak zorunda kaldıklarını vurgulayan taksi şoförü Tarık Kanarya “Biz taksici esnafı olarak bir an önce Covid-19 aşılarımızın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca hastane bölgesinde çalıştığımız için daha da risk altındayız. Zaten binen müşterilerimizin çoğu çekindiklerinden dolayı pozitif olduklarını söylemiyorlar. Her ne kadar her gün düzenli olarak araçlarımızı temizleyip dezenfekte etsek de sonuç olarak risk altındayız. Aynı zamanda işimiz bittiği zaman evlerimize ailelerimizin yanına dönüyoruz. Bizimle birlikte ailelerimiz de risk altında. Bir an önce Covid-19 nedeniyle öncelikli aşı grubuna alınarak aşılarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Ekmek kapımız mecburen çalışmak zorundayız"

Müşterilerin pozitif olup olmadıklarını bilmelerinin imkanı olmadığına dikkat çeken taksici Ahmet Karaduman “Covidli hasta gelip yanımıza ya da arka koltuğa oturuyor. İki maske taksak bile faydası olmuyor. Hasta olup olmadıklarını soramadan alıyoruz. Müşteri yanımızda hapşırabiliyor, öksürebiliyor. Araca almasak olmaz, çünkü bu bizim ekmek kapımız. Çalıştığımız duraktaki 33 arkadaşımızdan yaklaşık 25’i virüse yakalandı. Bu şekilde nereye kadar bilmiyorum. Bu kadar risk altında olmamıza rağmen aşı önceliğimiz yok” dedi.

