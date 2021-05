Taksi Şoförleri Aşıda Öncelikli Grupta Olmak İstiyor

"Ailelerimiz de bizimle birlikte risk altında"

Kendileriyle birlikte ailelerini de risk altına atmak zorunda kaldıklarını vurgulayan taksi şoförü Tarık Kanarya “Biz taksici esnafı olarak bir an önce Covid-19 aşılarımızın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca hastane bölgesinde çalıştığımız için daha da risk altındayız. Zaten binen müşterilerimizin çoğu çekindiklerinden dolayı pozitif olduklarını söylemiyorlar. Her ne kadar her gün düzenli olarak araçlarımızı temizleyip dezenfekte etsek de sonuç olarak risk altındayız. Aynı zamanda işimiz bittiği zaman evlerimize ailelerimizin yanına dönüyoruz. Bizimle birlikte ailelerimiz de risk altında. Bir an önce Covid-19 nedeniyle öncelikli aşı grubuna alınarak aşılarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Ekmek kapımız mecburen çalışmak zorundayız"

Müşterilerin pozitif olup olmadıklarını bilmelerinin imkanı olmadığına dikkat çeken taksici Ahmet Karaduman “Covidli hasta gelip yanımıza ya da arka koltuğa oturuyor. İki maske taksak bile faydası olmuyor. Hasta olup olmadıklarını soramadan alıyoruz. Müşteri yanımızda hapşırabiliyor, öksürebiliyor. Araca almasak olmaz, çünkü bu bizim ekmek kapımız. Çalıştığımız duraktaki 33 arkadaşımızdan yaklaşık 25’i virüse yakalandı. Bu şekilde nereye kadar bilmiyorum. Bu kadar risk altında olmamıza rağmen aşı önceliğimiz yok” dedi.