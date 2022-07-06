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  4. Taksi şoförlerinin kabusu oldu! Dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti

Taksi şoförlerinin kabusu oldu! Dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti

06.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de taksicileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. ‘Hastamı çıkaracağım’ dediği taksicilerden 300 ile bin TL arasında para alıp kayıplara karışan şahıs, birçok taksi şoförünü dolandırdı. A.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yakalandı.

Taksi şoförlerinin kabusu oldu! Dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti

Kayseri’de taksicileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı.

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YAKALANDI

Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelinin dolandırıcılık anları ise şaşkına çevirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri
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