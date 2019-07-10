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Taksi şoförü, aracına almak istemediği yolcu tarafından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Taksi şoförü, aracına almak istemediği yolcu tarafından bıçaklandı

Malatya'da ticari taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcu tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde ticari takside şoförlük yapan ve müşteri bekleyen Deniz K'nin aracına alkollü bir müşteri binmek istedi.

Deniz K. çalışmak istemediğini söyleyince müşteri ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz K. müşteri tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Deniz K, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı Yaralama kavga Malatya

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