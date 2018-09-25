Taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki bir taksinin şoförü aracının yanında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışır durumda bırakılan aracın yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Kocaeli'de taksicilik yapan 53 yaşındaki İshak Akdeniz'e ait olduğu anlaşıldı.
Civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
En zararlı uyku pozisyonu açıklandı
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum