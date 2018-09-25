Taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki bir taksinin şoförü aracının yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışır durumda bırakılan aracın yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Kocaeli'de taksicilik yapan 53 yaşındaki İshak Akdeniz'e ait olduğu anlaşıldı.

Civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

