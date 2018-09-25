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Taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 01:53 | Son Güncelleme

Sapanca ilçesinde yolda çalışır durumda park halindeki aracının yanında cesedi bulunan taksi şoförünün ölüm nedeni araştırılıyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki bir taksinin şoförü aracının yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışır durumda bırakılan aracın yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Kocaeli'de taksicilik yapan 53 yaşındaki İshak Akdeniz'e ait olduğu anlaşıldı.

Civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Kocaeli Sapanca Taksi taksici

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