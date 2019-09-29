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Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi sürücüsü, durağın önünde bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak sahibine ulaştırdı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi.

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi sürücüsü, durağın önünde bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak sahibine ulaştırdı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi sürücüsü Orkun Oduncu, taksi durağının önünde duran bir cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan Oduncu içerisinde bir miktar para ve Fatma Pınar isimli bir kadına ait kimlik kartı olduğunu gördü. Bunun üzerine Oduncu, polis ekiplerini arayarak bir cüzdan bulduğunu söyledi. Oduncu’nun ihbarı üzerine polis ekipleri taksi durağına geldi. Cüzdan içerisinde bulunan kimlik ile Pınar’ın telefon numarası tespit edildi. Ekipler Pınar’ı telefonla arayarak, taksi durağından cüzdanını alabileceğini söyledi.
Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Fatma Pınar, taksi durağına geldi. Cüzdanını taksi sürücüsü Oduncu’dan alan Pınar, duyarlılığından dolayı Oduncu’ya teşekkür ederek, “Böyle insanların kaldığını görmek sevindirici” dedi.

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

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