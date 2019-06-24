Taksi şoförü ile kadın sürücü trafikte tartıştı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma sırasında taksi sürücüsünün kadına, "Yamyam mısın, nesin? Senin bayanlıkla alakan yok" demesi dikkat çekti. Meşrutiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi’nde öğle saatlerinde taksi şoförü ile kadın sürücü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak uzun süre tartıştı. Sinirlenen kadın sürücü, taksi şoförünün yanına gitti. Vatandaşlar öfkeli kadın sürücüyü ‘tamam sen haklısın ama sakin ol’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförü de "Yamyam mısın, nesin? Senin bayanlıkla alakan yok" dediği duyuldu. taksici, aracını kadının üzerine sürüp, olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücü de aracına binerek uzaklaştı. Tartışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

