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Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 05:42 | Son Güncelleme

Bakırköy’deki bir taksi durağından evine gitmek için taksiye binen bir müşteri araçta hayatını kaybetti.

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Alınan bilgiye göre, Niyazi D. (53) evine gitmek için Bakırköy'de bulunan bir taksi durağına geldi.

Niyazi D, burada taksiye binerek Küçükçekmece’de bulunan evine doğru yola çıktı. Ancak taksi sürücüsü Hüseyin K. bir süre sonra yolcunun hareketsiz durduğunu fark edince aracı yol kenarına park ederek şahsı uyandırmaya çalıştı.

Taksi şoförü Hüseyin K, yolcu Niyazi D.’yi uyandıramayınca durağa geri döndü. Durumdan şüphelenen taksi sürücüsü, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde taksi içerisinde hareketsiz halde yatan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Niyazi D.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Niyazi D.’nın daha önce de söz konusu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. (AA)

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Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybettiBakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybetti
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Bakırköy Taksi ölüm

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