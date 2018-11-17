Taksi sürücülerine 'mesafe' cezası

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Taksi Uygulaması 2018/2' uygulamasında, 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 TL para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "il sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerde anlaşıldığı" vurggulandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Bu doğrultuda dün, 07:00 le 20:30 saatleri arasında 10 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) eş zamanlı olarak 448 noktada bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile "Taksi Uygulaması 2018/2" uygulaması yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540

TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 1.295 TL, 3 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4.343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3.348 TL para cezası kesildi"

CEZA YAĞDI