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Taksi sürücüsü aracında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Taksi sürücüsü aracında ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir taksi şoförü, aracında ölü bulundu.

Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde park halindeki bir taksinin arka koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aracın şoförü olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Şeref Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, Hamamcı'nın vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı.

Hamamcı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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beyoğlu ölü bulundu şoför Taksi

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