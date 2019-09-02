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Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 04:29 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İBB tarafından taksimetre ücretlerine yapılan zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İBB tarafından taksimetre ücretlerine yapılan zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce 4 lira olan taksimetre ücreti 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taksimetre açılış ücretine yapılan zam, bu gece itibariyle yürürlüğe girdi. İki yıl aradan sonra yapılan yüzde 25'lik zammın ardından yeni tarife yürürlüğe girdi. Daha önce taksimetre açılış ücreti 4 lira iken yeni zamla birlikte 5 liraya yükseldi. Önce 10 lira olan taksi kısa mesafe ücreti de zamla birlikte 13 liraya çıktı. Zam öncesi 2.50 lira olan kilometre başı ücret ise zamla birlikte 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu. Yeni tarifeler bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili konuşan taksici Fuat Arslan, "Gece 12'den sonra fiyatlarımız yüzde 25 civarında artmıştır. Açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştır. Fiyatlar bizim için normal olmuştur. Enflasyona karşılık ücretler hala daha geridedir. Bu fiyatlar vatandaşa da uygundur. Henüz müşteri almadan şimdi siftah edeceğim" dedi.

Taksici Özgür Ünal ise, zamla ilgili olarak, "Vatana millete hayırlı olsun. Eski ücretler pek karın doyurmuyordu" diye konuştu.

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Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi

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