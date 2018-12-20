Taksici, aracına zincir takarken alkollü sürücünün çarpmasıyla öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKIRDAĞ'da kullandığı taksiye zincir takarken otomobilin çarptığı Yavuz Kökten (45) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ertan S.'nin, 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Maymundere mevkisinde meydana geldi. Taksicilik yapan Yavuz Kökten, dün yağan karın ardından arkadaşı Şahin Özmorkoç ile birlikte 59 T 0375 plakalı aracının lastiğine zincir takmaya başladı. Bu sırada Ertan S. yönetimindeki 34 AC 3414 plakalı otomobil, Kökten ve Özmorkoç'a çarptı. Kazada, Yavuz Kökten öldü, arkadaşı Şahin Özmorkoç ise ağır yaralandı. Yaralı Özmorkoç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ertan S.'nin yapılan kontrollerinde 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI



