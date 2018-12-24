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Taksici, aracında unutulan çantadaki altınların sahibini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:26 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde, taksici Erdal Altın (42), aracının arka koltuğunda unutulan el çantasında bulunan 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının sahibini bulmaya çalışıyor.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde, taksici Erdal Altın (42), aracının arka koltuğunda unutulan el çantasında bulunan 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının sahibini bulmaya çalışıyor. Taksici Erdal Altın, öğle saatlerinde aracın arka koltuğunda bir kadın el çantası buldu. İçini kontrol eden Altın, çantada birçok ziynet eşyası olduğunu gördü. Altınların gerçek olup olmadığını kuyumcuda kontrol ettiren taksici, ziynet eşyalarının 20 bin TL değerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Altın, durumu polise bildirerek çantayı teslim etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Altın, “Arabamda çanta buldum. İçindekinin gerçek altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. 'Bunlar gerçek altın’ dedi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de içinde altın bilezik, zincir, küpe ve kolye olan çantayı emniyete teslim ediyorum. Herkesin bilgisine sunuyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için değeri önemli değil. Önemli olan bunun sahibinin bulunması” dedi. Müşterisini hatırlamayan Altın, “Taksiye binen inen belli olmadığı için hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz” diye konuştu.

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