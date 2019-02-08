Taksici bulduğu altınları sahibine teslim etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, taksici Metin Adaşoğlu, aracında bulduğu altınları sahibine teslim etti.

Çorlu'da taksi şoförlüğü yapan Metin Adaşoğlu, otogardan 59 T 5123 plakalı aracına aldığı yolcuyu gideceği adrese bıraktıktan sonra durağa döndü. Adaşoğlu, aracını temizlerken bir kese içinde altınlar olduğunu gördü. Duraktaki meslektaşlarına, sahibinin gelmesi halinde altınların kendisinde olduğunu söyledi. Taksiden inip, evine girdiğinde altınlarının olmadığını fark eden Atiye Gürel de soluğu taksi durağında aldı. Müşterisini tanıyan Ketin Adaşoğlu, altınları Gürel'e teslim etti. Gürel, "Eve gittiğimde altınların olmadığını gördüm ve şoke oldum. Yolda düşürdüğümü düşündüm. Sonra aklıma taksiye bindiğim geldi. Buraya gelirken umudum yoktu. Taksici kardeşim beni görünce yanıma gelerek, düşürdüğüm altınları verdi. Bu zamanda böyle insanların olması çok güzel. Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Taksi sürücüsü Metin Adaşoğlu da "Aracı temizlerken bulduğum kesenin içinde altınları gördüm. Bizim görevimiz sahibine teslim etmek. Kaybolan bir eşyayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

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