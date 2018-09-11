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Taksici camını kıran kişiye sopayla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

  KADIKÖY'de alkollü olduğu iddia edilen kişi, içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı.

Taksici camını kıran kişiye sopayla saldırdı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de alkollü olduğu iddia edilen kişi, içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi.
Olay, 26 Ağustos Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, taksi durağının önünde bekleyerek cadde üzerinden geçen taksilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içinde bulunan yolcusuyla birlikte hareket eden taksinin yolcu kısmındaki cama vuran saldırgan camı kırdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ, SOPAYLA SALDIRDI
Duruma öfkelenen taksi sürücüsü, aracından sopayla inerek karşılık verdi. Taksi durağında bekleyen kişiler de kavgaya dahil olunca kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Taksici camını kıran kişiye sopayla saldırdıTaksici camını kıran kişiye sopayla saldırdıTaksici camını kıran kişiye sopayla saldırdıTaksici camını kıran kişiye sopayla saldırdı

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