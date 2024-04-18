Taksici cinayeti araç kamerasında! Öldürüp araçtan atmıştı, film gibi operasyonla yakalanmış... O anlar kamerada

İstanbul'daki kan donduran gasp dehşeti Sarıyer'de yaşandı. Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer'deki Pamuk Sokak'ta meydana gelen olayda, taksici Yaşar Yanıkyürek bıçaklanarak öldürdü. Hareket halindeki aracından atıldığı belirlenen Yanıkyürek'in 5 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek

Polisin titiz çalışması sonrası korkunç cinayet aydınlığa kavuştu. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen katil zanlısının kimliğini tespit etti.

Katil zanlısı Y.B.G. gasp ettiği ticari taksiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti.

ARAÇ İÇİ KAMERASI CİNAYETİ KAYDETTİ

Taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.’in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek’i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin olayın ardından gasp ettiği takside polis ekiplerince yakalandığı da anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde taksiyle ilerleyen şüphelinin trafiğin etkisiyle durduğu sırada, arkadan gelen polis ekiplerince araçtan indirilip gözaltına alınması yer alıyor.

TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden taksici Yaşar Yanıkyürek için Beyoğlu Yenişehir Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yanıkyürek’in ailesi, sevenleri ve çok sayıda taksici katıldı. Düzenlenen cenaze töreninde taksicinin 2 oğlu, babalarının tabutunun başından ayrılmadı. Namazın ardından taksicilerin oluşturduğu konvayla, cenaze Feriköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

“BİR TAKSİCİ OLARAK EN KORKTUĞUMUZ ŞEYLER BUNLAR”

Hayatını kaybeden taksicinin meslektaşı ve kayınçosu Selahattin Taşdelen, “Yaşadığımız en acı olaylardan bir tanesi. Bir taksici olarak gasp edilip öldürülmemiz en korktuğumuz şeyler bunlar. Kesici veya ateşli silahlarla bizim gasp edilmemiz. Kesinlikle önlem alınabilir. Kabin yapılabilir. 8+1’ler var. Sayın Belediye Başkanımızın 2 bin tane çıkardığı 8+1’lerde kabinler var. Ne kadar sağlıklı bilinmez ama en azından kendini koruyabilir. İlk müdahalede taksici kendini koruyabilir. Kendini dışarı atar ya da yana kaçar. Fakat yine söylüyorum emniyet kemeri. Taksilerden emniyet kemerinin kaldırılması gerekiyor. Çünkü taksici ona saldıran kişiyle boğuşma anında kendini dışarı atabilir. Emniyet kemeri takılı olduğu için adam hareket edip de kendini dışarı atamadı. Emniyet kemerini mi çıkarsın, kendini mi kollasın. Adam bıçakla saldırıyor. Elleriyle bıçağı tutmaya çalışıyor. O an emniyet kemeri takılı olmasa belki itip dışarı çıkabilecek. Araçta güvenlik kamerası vardı. Görüntüler şu anda emniyette, bize vermediler. Yüksek ihtimalle size de verirler. Olayın nasıl geliştiğini tam olarak bilmiyoruz. Emniyetten bizim öğrendiğimiz bu. 20 seneden fazladır taksicilik yapıyordu. Ben de taksiciyim beraber çalışıyorduk” dedi.

“MAALESEF BİR MESLEKTAŞIMIZI DAHA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Dün yine bir meslektaşımızı daha kaybettik. Acımız büyük, camiamızın başı sağ olsun. Sarıyer’de saat 17.00 civarında yabancı uyruklu bir yolcu tarafından emekçi şoför Yaşar ağabeyimiz maalesef bir saldırıya uğradı. Bıçaklama sonucunda vefat etti. Bu olayı gerçekleştiren yolcu, tutuklandı. Şu anda adli işlemleri devam ediyor. Biz de konuyu takip ediyoruz. Maalesef bir meslektaşımızı daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Konu caninin ifadesine göre, taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor. Emniyette verdiği ifade de ‘ücret nedeniyle ben bu suçu işledim’ diyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonra böyle olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Biz bütün yetkililerimizden, bütün bakanlıklarımızdan, İstanbul Büyükşehir Belediyemizden bu hadiselerin bir daha yaşanmaması ve can güvenliğimizin sağlanması için kabinli araçların bizim tarafımıza ekonomik şartlarda, kolaylıklar sağlayarak temin edilmesi, biz de bu konu da güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Bu olayın tekrarı olmamasını temenni ediyoruz. Başımız sağ olsun. Verdiği ifade de, ‘Benden istenilen ücret şuydu ondan dolayı ben bu suçu işledim’ diyor. Tabii araçta kamera var. Ses kayıtlarına emniyet muhakkak ulaşacak. Yakında bu konuyla alakalı detaylı bilgi emniyet tarafından ortaya çıktığı zaman konuyu kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

(AA-DHA-İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





