Taksici cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin izi Ankara'da bulundu. Ailesi tarafından televizyonda yayınlanan görüntüler sonucu teşhis edilen şüpheli dün gece polis ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı.

Şüphelinin sorgusu getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, olayda kullandığı silahı Bakırköy sahiline giderek denize attığını söyledi. Bunun üzerine polis dalgıçlar tarafından şüphelinin silahı attığını söylediği yerde dalış yaparak arama yaptı. Yapılan arama sonucu olayda denizde bir tabanca bulundu. Tabanca incelemek üzere Kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Öte yandan taksici Nihat Elçi'ye ait gasp edilen cüzdanı ve cep telefonu ise Davutpaşa'da bir üniversite bahçesinin dış duvarı yanına gömülmüş olarak bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Poliste verdiği ifadesinde amacının ablasından boşanan eniştesini öldürmek olduğunu söyleyen Mehmet A. " O gece eniştemin yanına gitmek için taksiye bindim. Amacım taksiyi ele geçirip cinayet işlemeye gitmekti. İlk üç takside kamera olduğunu görünce cinayet işlemekten vazgeçtim. Daha sonra dördüncü taksiye bindim. Ancak onda da kamera olduğunu gördüm. Ama yine de olayı gerçekleştirmeye karar verdim. Amacım taksiyi alıp eniştemi öldürmeye gitmekti. Ancak şoförü vurunca araç kaza yaptı. Ben de araçtan inerek kaçtım." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken "Amacım taksiciyi öldürmek değildi. Ben aslında eniştemi öldürecektim. Olayın gaspla bir ilgisi yok. Pişmanım " dedi.

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