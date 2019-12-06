HABER

Taksici cinayeti zanlısı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da taksicilik yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek'in, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı - Savunma yapan Ayçiçek: - "Ben suç makinesi değilim. Yapmış olduğum eylemler korku ve panikle yaptığım eylemlerdir. Suçumu kabul ediyorum. Yürekleri soğuyacaksa ben bugünden kendi canıma kıyarım"

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek hakim karşısına çıktı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek katıldı. Maktul taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun da müşteki olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Mehmet Ayçiçek, bu olayı işlediğini halen kabullenemediğini ifade ederek, ailevi sıkıntıları bulunduğunu, bunalıma girdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu anlattı. Ayçiçek, savunmasında şunları kaydetti:

"Ablamın eski eşi, ablamın üstüne şirket kurmuştu. Onunla konuşmak için yanına gitmeye karar verdim ancak neyle karşılaşacağımı bilmediğim için ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Zeytinburnu metrobüs durağının orada bir taksiye bindim. Benim amacım Ataşehir'e gitmekti. Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı gerçekleştirdiğimi kamera kayıtlarını izleyerek gördüm. Ben daha önce 2004 yılında Merzifon'daki GATA'da psikolojik tedavi görmüştüm."

- "Ben suç makinesi değilim"

Sanık avukatı da bu aşamada müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili rapor alınmasını talep etti.

Beyanda bulunan maktul Nihat Elçi'nin annesi ve nişanlısı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ailenin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın mahkeme huzurundaki ifadelerinin tamamen suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi.

Sanığın Nihat Elçi'yi öldürdükten sonra üzerinden cüzdan, cep telefonu ve parasını aldığının kamera görüntülerinde mevcut olduğunu aktaran Tırtır, "Müdahillik talebimiz vardır. Davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Ayrıca az önce internetten baktım Amasya Merzifon'da GATA hastanesi bulunmamaktadır." diye konuştu.

Müşteki beyanlarına karşı tekrar söz alan sanık Ayçiçek, "Ben suç makinesi değilim. Yapmış olduğum eylemler korku ve panikle yaptığım eylemlerdir. Suçumu kabul ediyorum. Yürekleri soğuyacaksa ben bugünden kendi canıma kıyarım. Ben size gerçek bilgileri anlatıyorum." dedi.

- Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayçiçek'in psikolojik tedavi görüp görmediğinin Amasya Merzifon'daki askeri hastanelerden sorulmasına, herhangi bir kayda rastlanıldığı takdirde kayıtların mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine karar verdi.

Belgelerin temini halinde sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmesini de karara bağlayan heyet, sanığın "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarına ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı.

Müşteki ailenin davaya müdahil olarak katılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in ablasına borç bıraktığı iddiasıyla eski eniştesini öldürmeye karar verdiği ve mermileriyle birlikte bir tabanca satın aldığı belirtilerek, sanığın tabancayla metrobüse binemeyeceğini düşündüğü için taksi gasbetmeye karar verdiği kaydediliyor.

Sanık Ayçiçek'in Bayrampaşa'da bindiği taksinin yol kenarında yavaşlaması üzerine el freninin çekildiğini zannedip sürücü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Elçi'nin başına ateş ettiği anlatılan iddianamede, sanığın "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildiBitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ayçiçek Nihat Elçi taksici cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

Teslim olan terörist itiraf etti! PKK'dan Bakan Akar ve Soylu'ya suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.