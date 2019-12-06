Taksici cinayeti zanlısı hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek hakim karşısına çıktı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek katıldı. Maktul taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun da müşteki olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Mehmet Ayçiçek, bu olayı işlediğini halen kabullenemediğini ifade ederek, ailevi sıkıntıları bulunduğunu, bunalıma girdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu anlattı. Ayçiçek, savunmasında şunları kaydetti:

"Ablamın eski eşi, ablamın üstüne şirket kurmuştu. Onunla konuşmak için yanına gitmeye karar verdim ancak neyle karşılaşacağımı bilmediğim için ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Zeytinburnu metrobüs durağının orada bir taksiye bindim. Benim amacım Ataşehir'e gitmekti. Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı gerçekleştirdiğimi kamera kayıtlarını izleyerek gördüm. Ben daha önce 2004 yılında Merzifon'daki GATA'da psikolojik tedavi görmüştüm."